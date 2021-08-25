تفاصيل فعاليات تصفيات أولمبياد الطفل المصري بالإسكندرية

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 04:58 م

شهد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية والدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، فعاليات تصفيات اولمبياد الطفل المصري في نسخته الثالثة، الذي تنفذه الإدارة المركزية للطلائع برئاسة عزة الدري، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للطلائع، والإدارة المركزية للتنمية الرياضية برئاسة الدكتورة سونيا عبد الوهاب، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية ممثله في إدارة الطلائع، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وأضاف البيان الصادر عن مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية اليوم، أن فعاليات تصفيات اولمبياد الطفل المصري في نسخته الثالثة تتضمن التصفيات في الألعاب قدم خماسي بنين، قدم خماسي بنات، وكرة طائرة بنين، وكرة طائرة بنات، وكرة سلة بنين، وكرة سلة بنات، وكرة يد بنين فقط، وعدو 100 م بنين، وعدو 100 م بنات، وثب طويل بنين، وثب طويل بنات، ورمى جلة بنين، ورمى جلة بنات، وفردى بنين، وفردى بنات، وزوجى بنين، وزوجى بنات، والكاراتيه، والتايكندو.

وأشار البيان أن نتائج تصفيات اولمبياد الطفل المصري – الإسكندرية كالتالي كرة القدم خماسي بنين فاز بها مركز شباب الانفوشى بعدد ٨ لاعبين، وكرة قدم بنات خماسي بنات فاز بها " نادي المجد " بعدد ٨ لاعبين، وكرة سلة بنين فاز بها " نادي سموحة " بعدد ٨ لاعبين، وكرة سلة بنات فاز بها "مركز شباب سموحة " بعدد ٨ لاعبين، وكرة طائرة بنين فاز بها "نادي سموحة " بعدد ٩ لاعبين، وكرة طائرة بنات فاز بها " نادي سموحة "بعدد ٩ لاعبين، وكرة اليد بنين فاز بها " النادي الأولمبيى" بعدد ١١ لاعب، وكرة اليد بنات فاز بها " النادى الأولمبيى" بعدد ١١ لاعب، وكاراتية باحزمته المختلفة فاز بها "نادي فكتوريا " بعدد ٢ لاعب، وكاراتية باحزمته المختلفة فاز بها " نادي العاملين بالجامعة " بعدد ٢ لاعب بجمالي عدد لاعبين ٩، وتنس الطاولة بنين وبنات فاز بها " مركز شباب سموحة " بجمالي عدد لاعبين ٨، وألعاب القوي فاز بها كل من المؤسسة العسكرية ، النادي الأولمبيى،المشروع القومي للناشئين ونادي الاتحاد السكندري بجمالي عدد ١١ لاعبين، وتايكوندو فاز بها كل من النادي الأولمبيى، مركز شباب سموحة، نادي الاسكندريه للبترول، مركز شباب سموحة والمشروع القومي ومركز شباب الدخيلة باجمالي عدد لاعبين ١٦، ورفع أثقال فاز بها المؤسسة العسكرية بعدد لاعبين ١٥، و المصارعة فاز بها المؤسسة العسكرية ونادي الاوليمبي بعدد لاعبين ١٩، وجودو فاز بها المؤسسة العسكرية ونادي الفتح ونادي سموحة والمشروع القومي ونادي أصحاب الجياد بعدد لاعبين ١٦، و سباحة فاز بها نادي المجد ونادي الاوليمبي بعدد لاعبين ٦.

وأعربت الدكتورة صفاء الشريف،وكيل وزاره الشباب والرياضة بالإسكندرية عن سعادتها بوجود هذا الكم من اللاعبين الناشئين بالإسكندرية حيث بلغ إجمالى الذين تم تسجيلهم في الأولمبياد في نسخته الثالثة ما يقرب من ٦للاف لاعب، وكما تمنت مشاركتهم في الأولمبياد على المستوى الدولي وليس نموذج المحاكاة فقط، وتمت التصفيات على المستوى المحلى من ٦ يوليو حتى اغسطس٢٠٢١.

وأضافت : يشارك في التصفيات الإقليمية المنفذة بمحافظه البحيرة والإسكندرية خلال الفترة من ٥ سبتمبرالى٧سبتمبر أكثر من ١٨٤ لاعب ولاعبه فى مختلف الالعاب، وقد حصدت الإسكندرية النسخة الأولى والثانية من الأولمبياد.