ميركل توجه اللوم لقوات الأمن في أفغانستان

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 03:56 م

وجهت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الأربعاء، اللوم لقوات الأمن في أفغانستان والقيادة السياسية في الانهيار السريع الذي حدث هناك.

وقالت ميركل، في بيان حكومي في البرلمان الألماني، إنه كان من الواضح دائما أن نجاح المهمة برمتها مرهونا بموقف الولايات المتحدة باعتبارها الأقوى عسكريا في التحالف.

وأضافت قائلة: "نحن كمجتمع دولي توقعنا أيضا أن تكون هناك معارك مع طالبان، التي قويت شوكتها، بعد انسحاب القوات الدولية".

وفي سياق متصل، أعلنت بولندا اليوم الأربعاء وقف عمليات الإجلاء من أفغانستان حفاظا على أرواح الدبلوماسيين والجنود البولنديين في أفغانستان.

وصرح نائب وزير الخارجية مارشين بريدتش، بأن عمليات الإجلاء حققت بالفعل هدفها الأساسي وتم إجلاء جميع المواطنين البولنديين من البلاد،موضحا أن طائرتين بولنديين إحداها حاليا فى أوزباكستان والأخرى متوجهة إلى بولندا هما الأخيرتان اللتان تشاركان فى عمليات الإجلاء.

و تابع المسؤول حسبما نقل تليفزيون “بولند إن ”، أن أفراد الجيش البولندى سيظلون فى أفغانستان حتى إغلاق معسكر البلاد هناك.