القومي لحقوق الإنسان ينظم الدورة التدريبية المتخصصة للباحثين القانونيين

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 01:53 م

بدأ المجلس القومى لحقوق الإنسان، الدورة التدريبية المتخصصة للباحثين القانونيين بالأمانة العامة وفروعة بالمحافظات من برنامجه لدعم قدرات العاملين، وتستمر الدورة التدريبية لمدة خمسة أيام.

ويرتكز التدريب فيها على تطوير فاعلية التعامل مع أصحاب الشكاوى والإدعاء وفقاً لأساسيات حقوق الإنسان والإلتزامات الدولية، وتقديم المساعدة القانونية للشاكين ، طبقا للمادة٩٩ من الدستور، و المادة ٣ من قانون إنشاء المجلس، وذلك من خلال مناقشة عدة محاور منها اختصاص المجلس فى الإدعاء مع الشاكيين " الولاية القانونية"، نماذج لتدخل المجلس فى الدعاوى، نماذج عمل مؤسسات وطنية مماثلة تقدم الدعم القانونى، الأمم المتحدة وحماية حقوق الإنسان، الآليات والاختصاصات، ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة فى ضوء المواثيق والدستور.

و أضاف المجلس خلال الدورة التدريبية ، أن ماهية الشكاوى تحتاج للإنضمام للأدعاء أمام المحاكم، مهارات إعداد المذكرات القانونية والحقوق المدنية والسياسية والحق فى سلامة الجسد، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والحق فى السكن، دراسة أحكام قانونية دستورية ونقد لحماية حقوق الإنسان، استخدام الصكوك الدولية فى الترافع أمام المحاكم، كما أن يبلغ إجمالى عدد المتدربين ٢٠ باحث قانوني ويذكر ان المجلس القومي لحقوق الانسان يتبع كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة في كافة الانشطة والفاعليات التي يقوم بها.