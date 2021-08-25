الصين تعيد فتح أحد الموانئ الرئيسية في العالم

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 12:38 م

رفعت الصين الأربعاء القيود الصحية المفروضة على أحد أكبرالموانى في العالم، المتوقف جزئيا منذ مطلع أغسطس، بعد ظهور بؤرة كوفيد-19، الأمر الذي كان يؤثر سلبا على النقل اللوجيستي. حسب ما ذكرته الوكالة “ الفرنسية ”

وذكر التلفزيون الصيني العام "CCTV" نقلا عن مذكرة صادرة من السلطات المحلية أن القيود الصحية المفروضة على محطة ميشان في ميناء نينجبو تشوشان سترفع الأربعاء، على أن يستأنف النشاط "تدريجا".

ويعتبر ميناء نينجبو تشوشان هو أحد موانى الشحن الصينية الرئيسية الكبرى الذى يقع على بعد 250 كيلومترا جنوب شنغهاي .

و ستعود المحطة إلى العمل بكامل طاقتها فى الاول من سبتمبر وفقا ما جاء فى المذكرة.

ومر العام الماضي 1.2 مليار طن من البضائع عبر هذا الميناء، وهو الثالث في العالم على صعيد التصدير.

وتم إغلاق محطة ميشان القادرة على استيعاب عشرة ملايين حاوية بعد اكتشاف إصابة بكوفيد-19 في صفوف أحد عمال الميناء و طلب من نحو ألفى عامل فى محطة ميشان بالمرفأ عزل أنفسهم

وعلى الصعيد العالمي يخضع قطاع النقل البحري لضغوط قوية في الأشهر الأخيرة، بسبب القيود الصحية، وإعادة اطلاق العجلة الاقتصادية، ما زاد الطلب على السلع.