“الطب البيطري” بالاسكندرية: تحصين 500 ألف رأس ماشية ضد الأمراض الوبائية

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 12:30 م

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية، على تضافر جهود التنفيذيين والمختصين وجميع الأجهزة بالإسكندرية لتقديم الخدمة البيطرية المجانية التي تعمل على تنمية الثروة الحيوانية والداجنة في المحافظة وخاصة في المناطق الأكثر احتياجاً.

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالقوافل البيطرية لعلاج مواشي صغار المربين مجانا، وتنمية الثروة الحيوانية وزيادة انتاج اللحوم الحمراء والألبان وتوفير غذاء صحي وآمن للمواطنين.

هذا وقد أوضح الدكتور يوسف شباط مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة، انه اجمالي الحيوانات ( جاموس - ابقار - اغنام - ماعز) التي تم تحصينها خلال العالم الحالي ضد الامراض الوبائية ( حمي القلاعية - حمي الوادي المتصدع - التسمم الدموي) حوالي 500 الف حيوان، كما ان إجمالي الحيوانات المعالجة (ابقار- جاموس-اغنام وماعز- دواب) قد بلغت 12 الف حيوان تقريبا.

وأضاف أن المديرية تقدم كافة أوجه الرعاية البيطرية والعلاج لرؤوس الماشية وتدريب الأطباء البيطريين على كل ما يستحدث من تقنيات في التشخيص والعلاج وتدريب العمال والفنيين المعاونين للأطباء البيطريين.