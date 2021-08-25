تفعيلا لـ"كلنا واحد معك فى قريتك".. "الداخلية" توجه قافلة خدمية وإنسانية بأسوان

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 11:54 ص

نظمت وزارة الداخلية قافلة خدمية وإنسانية بمشاركة قطاعات الوزارة المعنية لتقديم كل أوجه الرعاية للمواطنين، استهدفت قرى (خور أبوصبيرة – الملائطة أبوالريش- الكرامة – الحكمة) بنطاق محافظة أسوان، وذلك استمرارًا لتفعيل مبادرة "كلنا واحد.. معك فى قريتك" تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وتم توزيع عدد من المساعدات العينية "مواد غذائية متنوعة" بالمجان على المواطنين ، كما تم توقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان ، وذلك بعد اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وقد لاقى ذلك قبولا واستحسانا من الأهالى ، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.

ويأتي ذلك فى ضوء المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى واستمرارا للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف فى أحد محاوره إلى المساهمة فى تقديم كل أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

