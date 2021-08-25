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رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25 أغسطس 2021

الذهب
الذهب
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استقرت أسعار الذهب، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الأربعاء 25 أغسطس 2021، ليسجل عيار 21 نحو 790 جنيها للجرام، وعيار 18 نحو 676 جنيها، بينما بلغ عيار 24 نحو 903 جنيهات.

وسجل سعر الجنيه الذهب 6320 جنيها، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1800 دولارا للأوقية.

يذكر أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر، هي عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا، والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهي القواعد التي تتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، فهذه ثوابت عالمية لا يمكن التدخل فيها من قبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال عملية حسابية بضرب السعر العالمي في سعر الدولار، ومن خلال ذلك تحدد الأسعار.

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