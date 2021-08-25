بايدن يكشف أسباب الانسحاب بنهاية أغسطس من كابل

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 12:34 ص

كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأسباب التي أدت إلى تسريع وتيرة خروج القوات الأمريكية من كابل.

وقال الرئيس الأمريكي: "كلما طالت مدة بقاء الولايات المتحدة في أفغانستان كلما كان هناك خطر حادّ ومتزايد بوقوع هجوم من قبل الفرع المحلّي لتنظيم داعش هجمات على القوات الأمريكية في كابول".

وتابع بايدن، "لم يكن ممكنا تجنب الفوضى أثناء انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، رغم قيام الجسر الجوي الذي تقوده بلاده لإجلاء مواطنيها ورعايا الدول الغربية والمواطنين الأفغان الذين تعاونوا مع الغربيين، على أفضل شكل.

وأوضح جو بايدن، أنه أبلغ قادة مجموعة السبع، أن مهمة الجيش الأمريكي في أفغانستان سوف تنتهي الشهر الجاري، شرط أن تواصل طالبان تعاونها لتسهيل وصول من يرغبون في إجلائهم إلى مطار كابول.