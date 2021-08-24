بث مباشر.. مباراة الأهلي والجونة في الدوري المصري الممتاز الأسبوع 33

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 07:18 م

ينقل موقع البوابة نيوز بث مباشر لمباراة الأهلي ضد الجونة في الأسبوع 33 للدوري المصري الممتاز ضمن مباريات الأسبوع قبل الأخير لنهاية المسابقة ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 72 نقطة وبفارق 4 نقاط عن المتصدر الزمالك ويحتاج حامل اللقب تعثر الفريق الأبيض اليوم أمام طلائع الجيش وإلا يتوج الزمالك رسميا بلقب الدوري وننقل البث المباشر لمباراة الأهلي ضد الجونة والزمالك ضد طلائع الجيش في نفس التوقيت.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة لمباراة الأهلي ضد الجونة في الدوري المصري

وتنطلق مباراة الأهلي ضد الجونة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة وينقل البث المباشر لمباراة الأهلي والجونة والزمالك وطلائع الجيش في نفس التوقيت حيث تحدد المبارتين بشكل كبير بطل المسابقة.

ويسعى موسيماني لتحقيق الفوز على الجونة في مباراة اليوم وإنتظار نتيجة مباراة الزمالك أملا في الإبقاء على المنافسة على صدارة المسابقة التي يحمل الأهلي لقبها لست سنوات متتالية ويعتمد الأهلي في تشكيلة المباراة ضد الجونة على محمد الشناوي في حراسة المرمى وعلي معلول وأكرم توفيق ورامي ربيعة وياسر إبراهيم لخط الدفاع بينما يعتمد الأهلي على خط وسط بقيادة مجدي أفشه وأليو ديانج وعمرو السولية وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر بينما في الهجوم صلاح محسن.

بث مباشر لمباراة الأهلي ضد الجونة في الدوري المصري الممتاز

واصل الأهلي فقدان النقاط بالتعادل في مباراة ماراثونية بثلاثة أهداف لكل فريق ليعلن فوز الزمالك رسميا بدرع الدوري قبل مباراة الجولة الأخيرة