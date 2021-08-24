برلماني عن عودة المصريين من أفغانستان: الدولة تحافظ على أبنائها في أي مكان

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 06:20 م

أشاد النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعودة المصريين من أفغانستان، مؤكدا أن هذا القرار أكبر إشارة على أن الدولة تعمل من أجل المواطن المصري.

وأضاف فتحي، خلال بيان له اليوم الثلاثاء، أن الدولة تحافظ على أبنائها في الخارج، كما تحافظ عليهم في الداخل، وأن أجهزة الدولة تحرك بشكل سريع نحو حماية المصريين في الخارج بعد الأحداث الدامية التي حدث في أفغانستان خلال الأيام القليلة الماضية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذا المشهد أصبح متكررا خلال السنوات الأخير وهو ما يؤكد علي أن الدولة المصرية مستعدة أن تذهب لمواطنيها أي مكان في العالم لتأمينه وحماية سلامته وتوصيله لبلده بأمان.