حركة طالبان: الأجانب فقط سيغادرون أفغانستان

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 03:23 م

أعلن المتحدث بإسم حركة طالبان محمد نعيم، اليوم الثلاثاء، رفض الحركة لمغادرة الأفغان، مؤكدا أن الأجانب فقط هم من سيغادرون أفغانستان.

وأضاف "نعيم" أن حركة طالبان تطالب المترجمين الأفغان بعدم اللجوء إلى الولايات المتحدة، مشيرا إلى ان الحركة تواجه مشكلة صغيرة في وادي بنجشير، وفقا لما أوردته فضائية "العربية".

وتعد منطقة وادي بنجشير هي المنطقة الوحيدة في أفغانستان التي لا تخضع لسيطرة حركة طالبان، ويتمركز فيها نجل أحمد شاه مسعود، الزعيم المناوئ لطالبان.

واندلعت اشتباكات مسلحة بين الأمن الأفغاني ومسلحين مجهولين قرب البوابة الشمالية لمطار كابول الدولي، أمس الاثنين، وأعلن الجيش الألماني عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" أن أحد أفراد قوات الأمن الأفغانية لقي حتفه وأصيب ثلاثة آخرون خلال الاشتباكات، التي شاركت فيها أيضا قوات أمريكية وألمانية، وأكد الجيش الألماني عدم وجود أي إصابة بين صفوفه.

وقال مسئول في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الأحد الماضي، إن 20 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في مطار كابول ومحيطه خلال الأيام الأولى التي سيطرت فيها حركة طالبان على أفغانستان.

وتسببت سيطرة حركة طالبان على البلاد في ذعر كبير لدى قطاع كبير من الشعب الأفغاني الذي فر إلى مطار كابول، لينجو من براثن حكم طالبان وسقط عدد من الأشخاص من إحدى الطائرات الأمريكية التي امتلأت عن آخرها بالأفغان الفارين من كابول.