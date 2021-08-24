خبير اقتصادي يطالب بتدشين مصنع عربي لإنتاج الدراجات

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 02:54 م

طالب محمد الدوسري الخبير الاقتصادي وعضو جمعية شباب الإعلاميين العرب، بتدشين مصنع عربي لانتاج الدراجات الهوائية، لافتًا إلى أن تصنيع دراجة هوائية بمكونات محلية سيسهم في عرضها بسعر مناسب مما يشجع المواطنين على استخدامها في العمل والمشاوير القصيرة.

وقال الدوسري، إن أسعار الدراجات الهوائية مبالغ فيها نوعًا ما حيث يتم استيرادها من الخارج ولا يوجد مصنع عربي واحد ينتج الدراجة الهوائية، وتسيطر العلامات التجارية الأجنبية على ذلك السوق الذي يصل حجم استثماراته لنحو 65 مليار دولار سنويًا.

وأوضح، أن هناك توجه عالمي في بعض الدول العربية منها مصر والامارات لتشجيع المواطنين على استخدام الدراجات الهوائية في العمل والمشاوير القصيرة، وذلك لتخفيف الزحام والحفاظ على البيئة من العوادم الناتجة من استخدام الوقود التقليدي كالبنزين والسولار.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن تدشين مشروع مشترك بين الامارات ومصر لتصنيع دراجة هوائية، على غرار مشروع تصنيع السيارة البيك أب، فرصة عظيمة ستدر أرباحًا هائلة للبلدين، منوهًا أن المنتج نفسه لا يحتاج لأي خبرات تقنية عالية، وتتوافر المواد اللازمة لبدء الانتاج.

وأشار إلى أن مصر على وجه الخصوص بدأت خطوات مبكرة لتشجيع المواطنين على استخدام الدراجات الهوائية من خلال المبادرات التي تقدمها لطرح الدراجة الهوائية بسعر مخفض من خلال وزارة الشباب والرياضة المصرية.

ولفت إلى أن تدشين مصنع في مصر، ممكن أن يكون نواة للتصدير لكل دول أفريقيا، خصوصًا وأن مصر تعد مركز إقليمي للعديد من الصناعات التي تغزو بها القارة، ومع فرص تصنيع الدراجة الهوائية سيوفر ذلك المشروع العديد من فرص العمل فضلا عن تحقيق أرباح مرتفعة.

ونوه بأن هناك دراسات تشير إلى أن حجم صناعة الدراجات قد يتضاعف خلال السنوات المقبلة، مع توجه المواطنين لاستخدام بدائل للمواصلات العامة وما يكتنفها من زحام، فضلا عن ارتفاع أسعار التنقل بالمواصلات العادية.

وشدد على الاعلاميين العرب المختصين بتغطية ملفات الصناعة بتوجيه حكوماتهم ونقل آراء المواطنين فيما يتعلق باستخدام الدراجات الهوائية، ليكون دفعة لهم للبدء فورًا ودراسة كل الأفكار المتاحة لبدء الانتاج.