ارتفاع جماعي لمؤشرات الكويت في ختام تعاملات الثلاثاء

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 02:25 م

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت في ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، وصعد المؤشر العام بنسبة 0.50 %، وصعد أيضا مؤشر السوق الأول بنحو 0.55 %، كما ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.37 %، وكذلك المؤشر رئيسي 50 بنفس النسبة.

وزادت سيولة البورصة الكويتية اليوم بنسبة 39.2% لتصل إلى 66.42 مليون دينار مقابل 47.72 مليون دينار بالأمس، كما ارتفعت أحجام التداول بنحو 34% لتصل إلى 342.43 مليون سهم مقابل 255.64 مليون سهم بجلسة الاثنين.

وسجلت مؤشرات 10 قطاعات ارتفاعاً اليوم بصدارة المنافع بنمو نسبته 3.86%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية وحيداً بنحو 0.05%، في حين استقر قطاعا الرعاية الصحية والتكنولوجيا.

وجاء سهم "النخيل" على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بارتفاع كبير نسبته 39.40%، وذلك بالتزامن مع عودة السهم للتداول اليوم بالبورصة عقب إعلان الشركة أمس عن بياناتها المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2021.

في المقابل، تصدر سهم "أرجان" القائمة الحمراء للأسهم المُدرجة مُتراجعاً بنحو 8.79% عند سعر 105 فلوس بخسائر بلغت 5 فلوس.

وتصدر سهم "الكويت الدولي" نشاط التداول بالبورصة على كافة المستويات، وذلك بكميات بلغت 62.7 مليون سهم جاءت من خلال تنفيذ 443 صفقة حققت سيولة بقيمة 9.64 مليون دينار، ليرتفع السهم عند الإغلاق بنسبة 1.33%.