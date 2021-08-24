6 أكتوبر.. محاكمة المتهمين في قتل شهيدة الغدر بجنايات الإسكندرية

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 02:15 م

قررت نيابة استئناف الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، إحالة المتهمين في واقعة قتل شهيدة الغدر "نجلاء"، بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، لمحكمة الجنايات.

وحددت جلسة يوم السادس من أكتوبر المقبل لعام 2021، لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين أمام الدائرة 35 جنايات الإسكندرية والتي تعقد بالمحكمة الكلية بجوار الجندي المجهول.

وكان المستشار أحمد عادل، رئيس نيابة كفر الدوار، حبس المتهمين بقتل سكرتيرة طبيب العيون في المول التجارى بمدينة كفر الدوار على ذمة التحقيقات.

وتبين من التحقيقات قيام صديقة المجنى عليها بالاستعانة بشابين أحدهما قريب المجنى عليها، بعد أن أوهمتهما بوجود مبلغ مالى كبير معها سيقومون بالاستيلاء عليه وسرقة مصوغاتها الذهبية.

واعترف المتهمون أمام النيابة العامة قيامهم بسرقة مبلغ ١٢٠٠ جنيه وسلسلة ذهبية وخاتم من المجنى عليها.

وكشفوا أنهم وضعوا مادة مخدرة للمجنى عليها فى مج به عصير إلا أنها لم تتناوله فقاموا بالإجهاز عليها وخنقها بالإيشارب الذى كانت ترتديه ثم بادروها بعدة ضربات على الرأس حتى خارت قواها وقاموا بسرقة ما تحوزه من أموال وهى مبلغ ١٢٠٠ جنيه وسلسلة ذهبية وخاتم ذهب .

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام، من كشف غموض العثور على جثة إحدى الفتيات داخل عيادة بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وضبط المتهمين بارتكاب الجريمة التي هزت الشارع البحراوي خلال الأيام الماضية.

وتوصلت فريق البحث الجنائي المكلف لكشف غموض الحادث، إلى أن وراء قتل المجني عليها "نجلاء بدوي"، صديقتها وتدعى "نورهان" والشهيرة بـ "نور" واثنين آخرين أحدهما من أقارب المتهمة يدعي "محمد" وصديقه "أحمد" مقيمين بمركز كفر الدوار وأن الدفع وراء ارتكاب الجريمة هو السرقة والانتقام من المجني عليها لرغبة صديقتها في العمل بدلا منها في العياده وسرقتها.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة وقررت الأولى أنها صديقة للمجني عليها وأنه أثناء أداء المجني عليها الامتحانات بالكلية كانت تقوم بأعمالها فـي العيادة ولرغبتها فـي الاستمرار بالعمل بالعيادة بدلاً منها قررت التخلص منها بقتلها وفـي سبيل ذلك استعانت بالثاني (أحد أقربائها) والذي استعان بالثالث لارتكاب الواقعة نظير مبلغ مالي لكل منهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

وروت المتهمة الأولي في اعترافاتها، يوم الحادث ذهبت لـ “ نجلاء “، في العيادة وجلست معها حوالي ربع ساعة وأحضرت لي كوبًا من العصير، وتبادلنا الحديث ثم أرسلت لـ “ محمد وأحمد"، رسالة بأن العيادة خالية فحضر على الفور للعيادة على أنهم مرضى، وحاولت مغافلتها والحديث معها في موضوع خاص حتى يتمكن محمد وأحمد من سرقة الإيراد الخاص بالعيادة ولكنها اكتشفت الأمر وأثناء صراخها، حيث قاموا بتكميم فمها حتى لا يسمع أحد صراخها.

وتابعت المتهمة، أن المجني عليها نجلاء، استغاثت بها أثناء قيام محمد وأحمد بالتعدي عليها ورددت عبارة "حرام عليكى حوشي عنى"، مشيرة إلى أن محمد وأحمد قاما بخنق نجلاء وضربها على رأسها وفور سقوطها على الأرض قمنا بالفرار من المكان.

كان قد شهد مول شهير بمدينة كفر الدوار بالبحيرة جريمة مروعة داخل عيادة طبيب عيون، حيث أقدم المتهمون على قتل سكرتيرة الطبيب بطريقة بشعة، وقال شهود عيان إن المجني عليها تعرضت لحالة خنق وطعنات متفرقة عقب بلاغ من الأهالي يفيد العثور على سكرتيرة الطبيب المشار إليه، مقتولة وغارقة في بركة دماء داخل العيادة.