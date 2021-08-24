محمود الخواص: "التصوير الرياضي" مهمة شاقة.. وابتعاد المصور عن "انتمائه" أهم متطلبات نجاحها

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 02:09 م

قال المصور الصحفي محمود الخواص، إن التصوير الرياضي من أصعب أنواع التصوير وأكثرها تكلفة وأسرعها تطورًا في السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن من يريد النجاح فيها عليه ان يسعى دائما لتنمية مهاراته والإطلاع على الأدوات المستحدثة في المهنة بشكل مستمر.

وقال الخواص في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، إنه عاش الكثير من التجارب المثيرة مؤخرًا بداية من التغطية المصورة لمباريات كأس الأمم الأفريقية للكبار في مصر، أو للمنتخب الأوليمبي، وأيضا كأس العالم لليد، وكانت تجارب مليئة بالحماس والشغف واللقطات المثيرة.

وعن أهم الأشياء التي يجب أن يركز عليها المصور أثناء الحدث، أشار إلي أن التركيز على المشجعين بالمدرجات خلال تغطية المباريات تحتل مركزًا متقدمًا في أولويات المصور الرياضي وتفوق في بعض الأحيان التركيز على الملعب، لافتًا إلى أن الجاهزية والسرعة في نقل مشاعر المتفرج من خلال صورة هي انعكاس لمدى احترافية المصور وتميزه.

واضاف الخواص، أن تشجيعه لفريق رياضي بعينه لا ينعكس على أداءه خلال القيام بتغطية المباراة ويجب ألا يقع أي مصور في هذا الخطأ فالنتماء للمهنة أسمى بكثير من التشجيع، لافتًا إلى أن مهنة التصوير الرياضي تعتمد على الحيادية في نقل وتغطية الحدث.

واشار الخواص، الي أن هناك بعض الصعوبات تواجه المصورين بكل تأكيد وهي مهنة شاقة ومؤثرة، مؤكدًا أن الصورة بالفعل أبلغ من أي كلام.

وأكد أن طموحه في التصوير لا يتوقف ويأمل أن يكون واحد من أشهر المصورين عالميًا وتغطية أحداث رياضية كبرى، ككأس العالم ودوري أبطال أوروبا.