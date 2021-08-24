الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

حوادث وقضايا

التحقيقات تكشف كواليس مصرع شاب في حادث تصادم بالبدرشين

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثة شاب لقي مصرعه في حادث مروري بطريق مصر أسيوط الزراعي، بدائرة مركز البدرشين، كما أمرت بالإستعلام عن الحالة الصحية لأخر أصيب في ذات الحادث تمهيدا لسؤاله، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادث.

يذكر أن ضباط مباحث مركز شرطة البدرشين تلقوا إشارة من غرفة عمليات النجدة بالجيزة، تفيد بوقوع حادث سير ووجود متوفي بطريق مصر أسيوط الزراعي بدائرة المركز،  وعلي الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وبالفحص والمعاينة تبين أنه حال سير دراجة نارية قيادة شاب في العقد الثاني من العمر رفقه صديقه ، اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة السرعة الجنونية مما أدي  لاصطدمها  بسيارة محملة بـ" الأسفنج"، وقد  أسفر ذلك عن مصرع الأول وإصابة الثاني.

وتم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، والمصاب المستشفي لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة التحقيقات.

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