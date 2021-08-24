اليوم.. مجموعة السبع تجتمع لاتخاذ موقف موحد من طالبان

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 04:54 ص

يعقد زعماء الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وكندا واليابان، اليوم الثلاثاء، اجتماعا افتراضيا لبحث الوضع في أفغانستان؛ واتخاذ موقف موحد إزاء الاعتراف رسميا بحركة طالبان من عدمه أو فرض عقوبات عليها.

والاعتراف هو خطوة سياسية تتخذها الدول ذات السيادة وتترتب عليها آثار مهمة، بما في ذلك السماح لطالبان بالحصول على المساعدات الخارجية التي كانت تعتمد عليها الحكومات الأفغانية السابقة.

ومن المقرر أن يناقش زعماء مجموعة السبع، تمديدا محتملا لموعد 31 أغسطس، الذي حدده الرئيس جو بايدن لانسحاب القوات الأمريكية، وذلك لمنح الولايات المتحدة وغيرها من الدول المزيد من الوقت للوصول إلى مواطنين من دول غربية وإجلائهم، إلى جانب مواطنين أفغان قدموا المساعدة لحلف شمال الأطلسي والقوات الأمريكية ومن يواجهون خطرا.