شاهد| بنك التعمير والإسكان.. مشروع "الكفراوي" لمحاربة استغلال البنوك

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 09:50 م

قال عبد الرازق عبدالصادق وكيل أول وزارة الإسكان، إنه بعد الإعلان عن طرح الأراضي في العاشر من رمضان، قام البنك الأهلي بتحصيل الرسوم من المواطنين، حيث قام بفرض 50 جنيها على الرسوم والبالغة 300 جنيه فقط.

وتابع: اعترض الكفراوي على هذا التصرف بقوة وطالب بتخفيض المصاريف وعندما لم يستجيب البنك فكر في إنشاء بنك التعمير والاسكان.

وأضاف عبدالصادق: استدعى الكفراوي المستشارين وقام بتأسيس بنك التعمير والإسكان وشاركت هيئة المجتمعات العمرانية بـ51% لكي يحق له الإدارة وأنشأ البنك شركات بناء ليحل مشكلة ويوفر مصدر دخل للوزارة.