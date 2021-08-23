الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

سياسة

نواب ونائبات قادمات: دعم الرئيس للأعمال الفنية الهادفة لتحقيق حلم التنوير

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قالت السفيرة الدكتورة ناهد شاكر رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية إن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللا محدود للكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال، في مشروعه الفني لتقديم أعمال فنية تاريخية ودينية هادفة خلال المرحلة المقبلة، هدفه تحقيق حلم التنوير الذي نفطن جميعاً لأهميته في معركتنا المشتركة أيضاً مع الإرهاب والجهل.

وأضافت في بيان اليوم أنها خطوة تسهم في الارتقاء والمحافظة على العقول المصرية، والارتقاء بمكانة مصر محليًا وعالميًا في جميع المجالات.

وحرص الرئيس السيسي على توجيه رسالة إلى الكاتب عبد الرحيم كمال، قائلا: “جهز اللي أنت عايزه وأنا معاك، الدولة ستأخد سنوات عديدة للتغلب على تحدياتها، كلامك عن تجديد الخطاب الديني لفت انتباهي بشدة، أنا داعم لك في أي عمل على مستوى الدولة، إذا كان الربح سيكون عائق أنا معاك، ومع تقديم الدعم الكامل للإبداع”.

وتابع: “بطلب منك تعمل عمل تحشد فيه كل الموهبة وكل الفن وتجهزه وتشوف كمان زمايلك، الموهبون بيعرفوا بعض، قضيتنا قضية الوعي، هدفنا تحصين أبنائنا وشبابنا”.