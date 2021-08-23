إطلاق فضائية «ETC» خلال أسابيع

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 04:19 م

قرر هانى العتال رئيس مجلس إدارة شركة لايت الفضائية تغيير اسم القناة المملوكة للشركة من LTC الاسم القديم لها الى ETC الاسم الجديد وذلك تمهيدا لانطلاق القناة خلال أسابيع بثوب مختلف تماما.

وقال هانى العتال إن القناة بمحتواها الجديد ستكون مفاجأة للجميع حيث قرر تغيير كل الديكورات والبرامج ومقدمى البرامج واطقم العمل بالكامل وتم اختيار الجميع بعناية فائقة .

وأشار العتال إلى أنه لم يتعجل انطلاق قناة ETC لإصراره على تجهيزها والظهور بالشكل الذى يليق بالإعلام المصرى رغم تحمله كافة الاعباء المالية الشهرية فى الفترة الماضية من إيجارات لشارة البث والاستوديو وغير ذلك ولكنه قام بتجهيز الاستوديو خلال هذه الفترة بأحدث اجهزة التصوير والاضاءة وكذلك ستوديو التنفيذ وكاميرات التصوير الخارجى وبات الآن جاهز للانطلاق .

وأكد العتال أن القناة ستكون متزنة ومنبر ايجابى للشأن المصرى وتتحدث فى كل ما يهم المصريين على المستويين الداخلى والخارجى بشفافية كاملة للصالح الوطنى بمختلف المجالات وانه تحدث مع مقدمى البرامج وطالبهم بإستخدام الانتقاد المتزن لكشف وتصويب الاخطاء والعمل على حلها بالمجتمع المصرى مع الحفاظ على مصالح البلاد . كما اشار رئيس مجلس ادارة ETC ان القناة ستنطلق ببرنامج سياسى وآخر رياضى وثالث صباحى بالإضافة الى الدراما الجديدة سواء المصرية او العربية او الأجنبية المدبلجة وستزيد البرامج تباعا بعد الظهور .

وأنهى العتال حديثه بأنه قرر خوض تجربة صناعة الإعلام والاستثمار فيه لقناعاته بأن فرصة النجاح كبيرة للغاية خاصة وان شركاءه هم اقوى الوكالات الإعلانية بالسوق المصرى والعربى وهى وكالة "POD" وأن القناة ستمثل الأسرة المصرية وكل المصريين بمختلف طبقاتهم .