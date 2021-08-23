تدشين منصة تداول بالأسواق المالية للأجانب غير المقيمين في 70 سوقا عالميا

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 04:39 م

جرى اليوم تدشين "منصة التداول في الأسواق المالية" للأجانب غير المقيمين في أكثر من 70 سوق مالي عالمي بما فيها السوق المصري خلال مؤتمر صحفي لمباشر في أحد فنادق القاهرة، كخطوة تهدف إلى تعزيز دور مصر في أسواق المال العالمية.

وقال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات: إنه يتم توفير الخدمة لأول مرة في مصر وهي إتاحة التداول في أسواق المال العالمية للأجانب غير المقيمين، وذلك من خلال مباشر تريد مصر، وتأتي أهمية هذه الخدمة كخطوة تهدف إلى تعزيز دور مصر في أسواق المال العالمية، حيث من شأنها إلقاء الضوء على أهمية موقع مصر الاستراتيجي والذي يتيح خدمة أسواق مختلفة، كما تعتبر مقدمة لتحويل مصر لمركز مالي تماشياً مع الاهتمام الحكومي باعتبار إن البورصة المصرية تعتبر أحد أهم الأسواق الناشئة الواعدة والمتطورة، وتلعب دورا محوريا في دعم عملية بناء وتنمية الاقتصاد المصري.

وقال مصطفى الديباوي، العضو المنتدب في إحدى الشركات، إن هذه الخدمة من شأنها جذب انتباه الأجانب غير المقيمين إلى السوق المصري والاستثمار في الأسهم المصرية، والتي تتميز بأسعار جاذبة للشراء، كما تمثل فرصة واعدة للمستثمرين ، خاصة مع معدلات النمو الاقتصادي المتميزة التي حققها الاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة.

وأضاف الديباوي، أن الخدمة تتيح للأجانب غير المقيمين كافة الفرص في أنحاء العالم عبر وسائل تكنولوجية متقدمة متمثلة في "تطبيقات الهاتف المحمول ؛ وهو ما يتيح للمستثمرين الوصول للفرص الاستثمارية المتوفرة في أنحاء العالم، وتقدم الخدمة للعملاء عبر حساب واحد فقط ، للمرة الأولى في مصر.