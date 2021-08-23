سيامة شماس بأسقفية هاليفكس بكندا

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 12:59 م

قام اليوم رئيس أساقفة هاليفكس الكندية المطران بريان جوزف دان، بسيامة الشماس باتريك طوني صالح من ​الديمان كاهنا على مذبح ​ كنيسة السيدة مريم العذراء اللاتينية في هاليفكس بكندا في الكنيسة المذكورة

وجدد الكاهن ​الجديد في كلمته الأمل بتأدية رسالته متكلا على ايمانه بالله، وعلى "الإرث الروحي والثقافي" الذي نشأ عليه في كنف عائلته "المؤمنة"، مؤكدا وفاءه "لهذا الإرث الثمين" الذي زرعه في قلبه والداه روزان وطوني، شاكرا لمعلميه متابعتهم وسهرهم الذي توج بمباركة المطران دان سيامته الكهنوتية. وأمل الخوري الجديد زيارة أرضه الأولى الديمان في ​لبنان "التي تحتضن ينابيع روحية عميقة".