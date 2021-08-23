أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الإثنين 23 أغسطس 2021

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 10:11 ص

واصل سعر الدولار استقرارة في السوق المصري مقابل الجنيه، حيث شهدت التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 23 أغسطس 2021، نفس اسعار أمس في البنوك وشركات الصرافة العاملة في سوق الصرف المصري.

وظل متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 15.65 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع، كما استقر متوسط سعر الدولار في باقي البنوك عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر، 15.63 جنيه للشراء، و 15.73 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.

وجاء أعلى سعر للدولار عند 15.66 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، في 4 بنوك، هي الإمارات دبي الوطني، والاستثمار العربي، والمصري لتنمية الصادرات، والتعمير والإسكان.

وهيمن سعر 15.65 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع على تعاملات الدولار في 20 بنكا، منها " العربي الأفريقي، وبنك HSBC، والمشرق، وبلوم مصر، ومصرف أبوظبي الإسلامي، التجاري الدولي، القاهرة، وعودة، والكويت الوطني، والمصري الخليجي، والبركة.