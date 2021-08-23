الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الإثنين 23 أغسطس 2021

سعر الدولار
سعر الدولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

واصل سعر الدولار استقرارة في السوق المصري مقابل الجنيه،  حيث شهدت التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 23 أغسطس 2021، نفس اسعار أمس في  البنوك وشركات الصرافة العاملة في سوق الصرف المصري.

وظل متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 15.65 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع، كما استقر متوسط سعر الدولار في باقي البنوك  عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر، 15.63 جنيه للشراء، و 15.73 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر. 

وجاء أعلى سعر للدولار عند 15.66 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، في 4 بنوك، هي الإمارات دبي الوطني، والاستثمار العربي، والمصري لتنمية الصادرات، والتعمير والإسكان.

وهيمن سعر 15.65 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع على تعاملات الدولار في 20 بنكا، منها " العربي الأفريقي، وبنك HSBC، والمشرق، وبلوم مصر، ومصرف أبوظبي الإسلامي، التجاري الدولي، القاهرة، وعودة، والكويت الوطني، والمصري الخليجي، والبركة.

البنك المركزي البنك المركزى المصرى السوق المصري التعمير والاسكان المركزي المصر العربي الأفريقي مصرف أبوظبي الإسلامي الدولار سوق الصرف التعاملات الصباحية

موضوعات متعلقة

أسعار صرف الدولار مساء اليوم الأحد 22 أغسطس 2021