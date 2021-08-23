أمين عام المدارس الكاثوليكية بلبنان: "ترشيد الإنفاق سياسة حكيمة"

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 08:09 ص

قال الأب يوسف نصري، منسق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، الأمين العام للمدارس الكاثوليكية بلبنان، آنه لا يمكن تربوياً أن يبقى الطلاب خارج مدارسهم للسنة الثالثة على التوالي، فمعالجة الفاقد التعليمي، وهي الكفايات غير المكتسبة منذ العام السابق و تحتاج إلى تعويض بالتواصل المباشر.

واضاف ان ذلك لا يمكن أن يتحقق من دون تذليل الصعوبات المتعلقة بالنقل والبنزين والمازوت والكهرباء والإنترنت وكلفة طباعة الكتاب المدرسي بالنظر إلى أن سعر الورق والحبر بالدولار".

وردا على سؤال حول فرض زيادات جديدة على الأقساط، إلى أنه "ليست لدينا أرقام نهائية، والزيادة على الأقساط لا تزال قيد الدراسة وما يصلح الحديث عنه اليوم لا يصلح بعد شهر أي مع انطلاقة العام الدراسي، بالنظر إلى التذبذب في سعر صرف الليرة مقابل الدولار وتغير الأسعار بشكل دائم".

وأضاف عبر تصريحاته الخاصة علي الموقع الرسمي للمدراس الكاثوليكية انه تدرك إدارات المدارس عجز الأهل عن دفع الزيادات، لذا نطلب من الدولة تغطيتها، عبر دعم المعلمين إما من خزينتها أو من الجهات المانحة أو من الدول الصديقة .

ودقق انه هناك اعتماد سياسة التقشف في المدارس لا سيما لجهة تعليق بنود في الموازنة مثل الاستهلاكات والتجديد والتطوير وتعويض صاحب الرخصة وإدراج بعض الإيرادات في الموازنة مثل النقل والزي المدرسي والمساعدات والهبات.