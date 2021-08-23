كورونا في البرازيل.. 14404 إصابات.. و318 وفاة جديدة

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 12:58 ص

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء الأحد، تسجيلها 14404 إصابات و318 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وأفادت الوزارة، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 14404، مقابل 28388 السبت، ليبلغ العدد الإجمالي مستوى نحو 20.571 مليون حالة.

وذكرت الوزارة أنها رصدت 318 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 698 السبت، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 574527 شخصا، بنسبة فتك عند مستوى 2.8%.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، وتواجه منذ أسابيع ارتفاعات حادة لكلا المؤشرين.

ومع ذلك أكدت السلطات الصحية أن الإحصائية الرسمية قد تختلف بدرجة ملموسة عن الأعداد الحقيقية لأن الفحوص لم تشمل كل المصابين.