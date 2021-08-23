سجلت الأردن خلال الـ 24 ساعة الماضية 958 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و929 حالة شفاء، و8 حالات وفاة.
وأفادت وزارة الصحة الأردنية بأن إجمالي عدد الإصابات بلغ 789474 إصابة، كما وصلت حالات الشفاء 766871 حالة، وبلغت حالات الوفاة 10293 حالة منذ انتشار الوباء.
بوابة العرب
كورونا في الأردن.. 958 إصابة جديدة
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سجلت الأردن خلال الـ 24 ساعة الماضية 958 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و929 حالة شفاء، و8 حالات وفاة.
سجلت الأردن خلال الـ 24 ساعة الماضية 958 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و929 حالة شفاء، و8 حالات وفاة.