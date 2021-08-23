الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في الأردن.. 958 إصابة جديدة

كورونا في الاردن
كورونا في الاردن
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سجلت الأردن خلال الـ 24 ساعة الماضية 958 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و929 حالة شفاء، و8 حالات وفاة.
وأفادت وزارة الصحة الأردنية بأن إجمالي عدد الإصابات بلغ 789474 إصابة، كما وصلت حالات الشفاء 766871 حالة، وبلغت حالات الوفاة 10293 حالة منذ انتشار الوباء.

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