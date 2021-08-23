كورونا في العراق.. 5634 إصابة جديدة

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 12:31 ص

سجل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 5634 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1825089 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 74 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 20184 حالة، فيما تم تسجيل 9647 حالة شفاء جديدة، ليصل عدد حالات الشفاء إلى 1659168 حالة.