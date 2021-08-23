الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في العراق.. 5634 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

سجل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 5634 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1825089 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 74 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 20184 حالة، فيما تم تسجيل 9647 حالة شفاء جديدة، ليصل عدد حالات الشفاء إلى 1659168 حالة.

كورونا العراق إصابات حصيلة وفيات