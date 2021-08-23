كورونا في الجزائر.. 412 إصابة جديدة

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 12:30 ص

سجلت الجزائر 412 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و20 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تماثل 395 مريضا للشفاء.

وأشار بيان لوزارة الصحة والسكان إلى ارتفاع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 191.583 وإجمالي المتعافين إلى 129.950 شخصًا، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 5.004.