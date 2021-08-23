الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في الجزائر.. 412 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت الجزائر 412 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و20 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تماثل 395 مريضا للشفاء.
وأشار بيان لوزارة الصحة والسكان إلى ارتفاع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 191.583 وإجمالي المتعافين إلى 129.950 شخصًا، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 5.004.

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