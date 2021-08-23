الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في موريتانيا.. 18ّ0 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجّلت موريتانيا 180 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وحالة وفاة واحدة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة الموريتانية في بيان إلى أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد بلغ 31832 فيما بلغ إجمالي الوفيات 673.

كورونا موريتانيا اصابلت حصيلة وفيات