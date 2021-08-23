سجّلت موريتانيا 180 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وحالة وفاة واحدة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة الموريتانية في بيان إلى أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد بلغ 31832 فيما بلغ إجمالي الوفيات 673.
بوابة العرب
كورونا في موريتانيا.. 18ّ0 إصابة جديدة
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سجّلت موريتانيا 180 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وحالة وفاة واحدة خلال الساعات الـ24 الماضية.
سجّلت موريتانيا 180 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وحالة وفاة واحدة خلال الساعات الـ24 الماضية.