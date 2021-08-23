كورونا في موريتانيا.. 18ّ0 إصابة جديدة

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 12:24 ص

سجّلت موريتانيا 180 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وحالة وفاة واحدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الموريتانية في بيان إلى أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد بلغ 31832 فيما بلغ إجمالي الوفيات 673.