المجالس الشبابية بالغربية تلتقي المستشار الثقافي للسفارة الإندونيسية

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 12:28 ص

التقى وفد من المجالس الشبابية بمحافظة الغربية يوم الأحد، المستشار الثقافي للسفارة الإندونيسية، بامبانج سوريادي والوفد المرافق له، لتنسيق وترتيب البرنامج الثقافي لليوم المصري الإندونيسي، والذي من المقرر إقامته الأربعاء المقبل الموافق 25 أغسطس، بقاعة مؤتمرات جامعة طنطا.

حضر المقابلة الدكتور محمد قريبة أمين مجلس القيادات الشابة بمحافظة الغربية، والدكتور محمد شلبي أمين سر المجلس، ووائل شاهين مسئول العلاقات العامة بمجلس القيادات، والدكتور شادي النمر رئيس مجلس الشباب المصري وعضو مجلس القيادات.

كما حضر اللقاء الدكتور محمود شكل، مدير المركز الرئيسي للعلاقات الدولية وشئون الوافدين بجامعة طنطا، وموظفو السفارة الإندونيسية ، سبحان جيلاني، وحيودي سارجو، وفوزان مصطفى، ومذكر بونوه، وحارث رملان.

في بداية اللقاء رحب أمين القيادات الشابة، بالمستشار الثقافي الإندونيسي والوفد المرافق له، معلناً جاهزية المجالس الشبابية بالمحافظة لفعاليات اليوم الثقافي المصري الإندونيسية في ظل تنوع التبادل الثقافي والسياحي والثقافي والتراثي مع محافظة الغربية، مؤكداً تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا خلال الفعاليات.

من جانبه قدم المستشار الثقافي الإندونيسي شكره على حسن وحفاوة الاستقبال، حيث إن اللقاء يأتي ضمن السعي لتعميق العلاقات المشتركة بين مصر وإندونسيا، والتواصل المستمر والتبادل الثقافي بين الشعبين الصديقين، داعياً إلى مواصلة التعاون المشترك في جميع المجالات.

هذا وقد ناقش الجانبان برنامج الفعاليات من فقرات فنية وثقافية، وعروض فرقة الفنون الشعبية التابعة لهيئة قصور الثقافة، بالتبادل مع فقرات الفرقة الفنية الإندونيسية. من جانبه أكد الدكتور محمد شلبي، أمين سر مجلس القيادات الشابة، أهمية إقامة فعاليات اليوم الثقافي المصري الإندونيسي بما يساهم في بناء المزيد من جسور التواصل بين شعبي مصر وإندونيسيا والتعرف عن قرب على ثقافة كلا الطرفين والعناصر المشتركة التي تجمع بين الجانبين، مؤكداً أن العلاقات بين البلدين ممتدة ومتجذرة من سنوات طويلة، مشيراً إلى أنه قد سبق ونفذ اليوم المصري الإندونيسي بالتعاون مع المجالس الشبابية بمحافظة الغربية في 2017.

وأضاف الدكتور محمود شكل، أن العلاقات الثقافية بين إندونيسيا ومصر نشأت منذ قرون، فمصر كانت أولى دول العالم اعترافاً باستقلال إندونيسيا، كما أنها واجهة للعديد من آلاف الطلاب الإندونيسيين الوافدين إلى مصر لتعليم اللغة العربية، والدين الإسلامي، بالجامعات المصرية والأزهرية.

هذا وقد قام الجميع بجولة تفقدية لقاعة مؤتمرات جامعة طنطا والتي من المقرر إقامة فعاليات اليوم الثقافي المصري الإندونيسي، بحضور الدكتورة رحاب عطية مدير مركز الخدمة العامة للمؤتمرات والاحتفالات بجامعة طنطا، وذلك لوضع الترتيبات النهائية لليوم المصري الإندونيسي .