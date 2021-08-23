المجالس الشبابية بالغربية تلتقي المستشار الثقافي للسفارة الإندونيسية

التقى وفد من المجالس الشبابية بمحافظة الغربية يوم الأحد، المستشار الثقافي للسفارة الإندونيسية، بامبانج سوريادي والوفد المرافق له، لتنسيق وترتيب البرنامج الثقافي لليوم المصري الإندونيسي، والذي من المقرر إقامته الأربعاء المقبل الموافق 25 أغسطس، بقاعة مؤتمرات جامعة طنطا.
حضر المقابلة الدكتور محمد قريبة أمين مجلس القيادات الشابة بمحافظة الغربية، والدكتور محمد شلبي أمين سر المجلس، ووائل شاهين مسئول العلاقات العامة بمجلس القيادات، والدكتور شادي النمر رئيس مجلس الشباب المصري وعضو مجلس القيادات.
كما حضر اللقاء الدكتور محمود شكل، مدير المركز الرئيسي للعلاقات الدولية وشئون الوافدين بجامعة طنطا، وموظفو السفارة الإندونيسية ، سبحان جيلاني، وحيودي سارجو، وفوزان مصطفى، ومذكر بونوه، وحارث رملان.
في بداية اللقاء رحب أمين القيادات الشابة، بالمستشار الثقافي الإندونيسي والوفد المرافق له، معلناً جاهزية المجالس الشبابية بالمحافظة لفعاليات اليوم الثقافي المصري الإندونيسية في ظل تنوع التبادل الثقافي والسياحي والثقافي والتراثي مع محافظة الغربية، مؤكداً تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا خلال الفعاليات.
من جانبه قدم المستشار الثقافي الإندونيسي شكره على حسن وحفاوة الاستقبال، حيث إن اللقاء يأتي ضمن السعي لتعميق العلاقات المشتركة بين مصر وإندونسيا، والتواصل المستمر والتبادل الثقافي بين الشعبين الصديقين، داعياً إلى مواصلة التعاون المشترك في جميع المجالات.
هذا وقد ناقش الجانبان برنامج الفعاليات من فقرات فنية وثقافية، وعروض فرقة الفنون الشعبية التابعة لهيئة قصور الثقافة، بالتبادل مع فقرات الفرقة الفنية الإندونيسية. من جانبه أكد الدكتور محمد شلبي، أمين سر مجلس القيادات الشابة، أهمية إقامة فعاليات اليوم الثقافي المصري الإندونيسي بما يساهم في بناء المزيد من جسور التواصل بين شعبي مصر وإندونيسيا والتعرف عن قرب على ثقافة كلا الطرفين والعناصر المشتركة التي تجمع بين الجانبين، مؤكداً أن العلاقات بين البلدين ممتدة ومتجذرة من سنوات طويلة، مشيراً إلى أنه قد سبق ونفذ اليوم المصري الإندونيسي بالتعاون مع المجالس الشبابية بمحافظة الغربية في 2017.
وأضاف الدكتور محمود شكل، أن العلاقات الثقافية بين إندونيسيا ومصر نشأت منذ قرون، فمصر كانت أولى دول العالم اعترافاً باستقلال إندونيسيا، كما أنها واجهة للعديد من آلاف الطلاب الإندونيسيين الوافدين إلى مصر لتعليم اللغة العربية، والدين الإسلامي، بالجامعات المصرية والأزهرية.
هذا وقد قام الجميع بجولة تفقدية لقاعة مؤتمرات جامعة طنطا والتي من المقرر إقامة فعاليات اليوم الثقافي المصري الإندونيسي، بحضور الدكتورة رحاب عطية مدير مركز الخدمة العامة للمؤتمرات والاحتفالات بجامعة طنطا، وذلك لوضع الترتيبات النهائية لليوم المصري الإندونيسي .