46 قتيلًا وجريحًا إثر مواجهات في اليمن

شنَّت قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، المدعومة بقوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، اليوم السبت، هجومين واسعين في محافظتي حجة الحدودية والعاصمة صنعاء.

وأكد مصدر عسكري أن قوات "هادي" نفَّذت هجومًا واسعًا من محورين على مواقع لمسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين" والقوات المُوالية لهم على منطقتي المخازن والمزارع الخضراء شمال صحراء ميدي، بالتزامن مع آخَر على غرب المديرية باتجاه الساحل، بغطاء مدفعي وجوي مكثَّف من قوات التحالف، شارك فيه الطيران الحربي ومروحيات الأباتشي.

وأضاف أن مواجهاتٍ عنيفة اندلعت بين الطرفين استمرَّت أكثر من 12 ساعة، حقَّقت قوات الرئيس هادي خلالها تقدمًا محدودًا، في حين سقط 10 قتلى و17 جريحًا من الطرفين، كما تم إعطاب آليات عسكرية تابعة للجانبين.

وفي الأثناء هاجمت قوات الرئيس هادي مسنودة بطيران التحالف مواقع لمسلحي أنصار الله والقوات المُوالية لهم في منطقة المدفون بمديرية نهم التابعة لمحافظة صنعاء، وسط اليمن.

ووفقًا لمصدر ميداني، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية، فإن مسلحي أنصار الله والقوات العسكرية المؤيدة لهم تمكنت من صد الهجوم، الذي سقط خلاله 8 قتلى و11 جريحًا من كلا الطرفين.

كما تم إعطاب 3 آليات عسكرية وعربات مدرَّعة للجانبين.